"Столько целей мы еще не видели". Россия ударила "Кинжалами", Х-22, С-300 и Х-101 — Игнат

Игнат заявил, что россияне утром 29 декабря применяли все возможное, кроме крылатых ракет типа "Калибр"

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину всеми возможными типами ракет, кроме "Калибров" рано утром 29 декабря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал", ракеты типа С-300, дроны-камикадзе Shahed-136 и противокорабельные гиперзвуковые ракеты типа Х-22 или Х-32.

Также 18 стратегических бомбардировщиков запустили ракеты типа Х-101/Х-555.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — заявил Игнат.

В Киеве – падение обломков в двух районах, возгорание многоэтажки и пострадавшие. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

В Днепре, вероятно, прилет в ТРЦ.

Во Львове ракета попала в жилой дом, из-за падения обломков возник пожар в лицее.

Читайте также: Ночью были взрывы во Львове, Харькове, Одессе, Конотопе и Черкассах – есть раненые