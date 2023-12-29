"Столько целей мы еще не видели". Россия ударила "Кинжалами", Х-22, С-300 и Х-101 — Игнат
Российские оккупанты атаковали Украину всеми возможными типами ракет, кроме "Калибров" рано утром 29 декабря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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По его словам, враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал", ракеты типа С-300, дроны-камикадзе Shahed-136 и противокорабельные гиперзвуковые ракеты типа Х-22 или Х-32.
Также 18 стратегических бомбардировщиков запустили ракеты типа Х-101/Х-555.
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — заявил Игнат.
- В Киеве – падение обломков в двух районах, возгорание многоэтажки и пострадавшие. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".
- В Днепре, вероятно, прилет в ТРЦ.
- Во Львове ракета попала в жилой дом, из-за падения обломков возник пожар в лицее.
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