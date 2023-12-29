Во Львове ракета попала в жилой дом, из-за падения обломков загорелся пожар в лицее

Ночью во Львове раздавались взрывы. Россия с ночи совершает массированную атаку на Украину

Львов (Фото: ЕРА)

В результате ракетной атаки России на Львов есть попадание в жилой дом, обломками также поврежден лицей, там загорелся пожар, пишет глава местной ОВА Максим Козицкий. Пострадали люди.

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08:22. Львовская ОВА написала звуки взрывов и попросила об информационной тишине.

08:30. "По предварительной информации, есть попадания в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие. В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты", – написал Козицкий.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что информацию о попадании проверяют.

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В ночь на 29 декабря Россия атаковала Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Конотопе, Львове, Черкассах и Харькове. Известно о трех пострадавших в Сумской области.

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