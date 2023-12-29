У Львові ракета влучила у житловий будинок, зайнялася пожежа у ліцеї, є загиблий та поранені: фото

Вночі у Львові також лунали вибухи. Росія з ночі здійснює масовану атаку на Україну

Львів (Фото: ЕРА)

Внаслідок ракетної атаки Росії на Львів є влучання у житловий будинок, уламками також пошкоджено ліцей, там зайнялася пожежа, пише голова місцевої ОВА Максим Козицький. Постраждали люди.

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08:22. Львівська ОВА написала про звуки вибухів та попросила про інформаційну тишу.

08:30. "За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети", – написав Козицький.

Мер міста Андрій Садовий показав наслідки ракетної атаки.

"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених", – написав Козицький.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

В ніч проти 29 грудня Росія атакувала Україну. Вибухи було чути в Одесі, Конотопі, Львові, Черкасах та Харкові. Відомо про трьох постраждалих у Сумській області.

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