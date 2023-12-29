Ночью были взрывы во Львове, Харькове, Одессе, Конотопе и Черкассах – есть раненые

Прилет (Иллюстративное фото)

В ночь на 29 декабря Россия атаковала Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Львове, Черкассах и Харькове, сообщили представители местных властей.

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23:20. Воздушные силы предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Одесской области.

23:48. Суспильне сообщило о звуке взрыва.

00:00. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в областном центре. Вспыхнул пожар, данные о пострадавших уточняются.

Местное издание Думская опубликовало фото последствий падения обломков на здание.

Фото: Думская

Фото: Думская

04:48. Мэр Львова Андрей Садовый написал, что в городе прогремели два взрыва, предупредил о еще двух воздушных целях на подходе.

05:08. По его словам, в городе было два попадания. На местах работают службы.

05:09. Вблизи Черкасс прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного.

05:12. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о минимум шести взрывах в городе.

После этого, по данным Суспильного, прозвучал еще ряд.

ДОПОЛНЕНО в 06:42. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе работала противовоздушная оборона. Известно о трех пострадавших.

Садовый в то же время сообщил, что, предварительно, Львовскую область атаковали по меньшей мере 10 шахедов. В результате атаки есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове, информации о жертвах нет.

Терехов заявил, что Россия, вероятно, ударила по Харькову двумя видами ракет – Х-22 и С-300. Известно о как минимум восьми попаданиях.

В ночь на 26 декабря ПВО сбила 13 из 19 запущенных "шахедов".

Были зафиксированы прилеты по промышленным и инфраструктурным объектам в Одесской и Николаевской областях.

В ночь на 27 декабря россияне запустили 46 беспилотников, зафиксировано 14 прилетов.

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