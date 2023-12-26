Під Одесою та Миколаєвом є прильоти "шахедів". РФ била по промисловості та інфраструктурі

Росіяни вдарили безпілотниками по об'єктах в Одеській та Миколаївській областях у ніч проти 26 грудня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували південні області України дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 26 грудня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що за дві хвилі атак по дві та чотири години сили протиповітряної оборони знищили по чотири БпЛА в Одеській та Миколаївській областях, а також один — у Херсонській.

В Одеському районі є приліт по відкритій території одного з об'єктів інфраструктури, пожежу загасили, постраждалих немає.

На Миколаївщині росіяни потрапили у промисловий об'єкт, пошкоджено склади, без жертв.

Раніше Повітряні сили заявили, що ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".

22 грудня було підтверджено, що ЗСУ збили одразу три Су-34.

Вранці 25 грудня у Повітряних силах повідомили, що зенітники знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 на Донеччині та винищувач Су-30СМ над Чорним морем.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

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