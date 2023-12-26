Под Одессой и Николаевом есть прилеты "шахедов". Били по промышленности и инфраструктуре

Россияне ударили беспилотниками по объектам в Одесской и Николаевской областях в ночь на 26 декабря

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали южные области Украины дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 26 декабря. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что за две волны атак по два и четыре часа силы противовоздушной обороны уничтожили по четыре БпЛА в Одесской и Николаевской областях, а также один — в Херсонской.

В Одесском районе есть прилет по открытой территории одного из объектов инфраструктуры, пожар потушен, пострадавших нет.

В Николаевской области россияне попали в промышленный объект, повреждены склады, без жертв.

Ранее Воздушные силы заявили, что ПВО сбила 13 из 19 запущенных "шахедов".

22 декабря было подтверждено, что ВСУ сбили сразу три Су-34.

Утром 25 декабря в Воздушных силах сообщили, что зенитчики уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 в Донецкой области и истребитель Су-30СМ над Черным морем.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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