ВСУ: Корабль Новочеркасск был уничтожен крылатыми ракетами. Била тактическая авиация: фото

Украинская авиация нанесла удары по временно оккупированной Феодосии около 02:30 26 декабря

Пожар в порту Феодосии после удара ВСУ (Фото: скриншот с видео)

Большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что около 02:30 26 декабря украинская авиация ударила крылатыми ракетами по порту Феодосии.

В результате атаки БДК "Новочеркасск" был уничтожен.

Также россияне запустили по Украине 19 дронов-камикадзе Shahed-136 из районов мыса Чауда и Балаклавы в Крыму.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников.

Боевая работа велась в Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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