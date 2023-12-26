ВСУ: Корабль Новочеркасск был уничтожен крылатыми ракетами. Била тактическая авиация: фото
Большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что около 02:30 26 декабря украинская авиация ударила крылатыми ракетами по порту Феодосии.
В результате атаки БДК "Новочеркасск" был уничтожен.
Также россияне запустили по Украине 19 дронов-камикадзе Shahed-136 из районов мыса Чауда и Балаклавы в Крыму.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников.
Боевая работа велась в Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
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