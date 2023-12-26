Феодосия. Авиация ВСУ уничтожила большой десантный корабль "Новочеркасск" — видео
Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря. Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск". Об этом он сообщил в Telegram.
Около 02:50 в городе раздались взрывы, в порту начался пожар. Уже в районе 03:30 раздался второй взрыв, от которого в ближайших домах вылетели окна.
Началась детонация.
По словам Олещука, БДК "Новочеркасск" "отправился вслед" за флагманом Черноморского флота РФ "Москва".
"Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу. Надевайте штаны и уезжайте из нашего Крыма, пока еще не поздно", — заявил генерал.
Украинские военные каналы пишут, что "Новочеркасск" мог перевозить дроны-камикадзе Shahed-136, однако подтвердить эту информацию пока невозможно.
На видео, которое публикуют российские пропагандисты, можно заметить момент взрывов и огромный "гриб". Внимание, на записи присутствует нецензурная лексика.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
Читайте также: Утренние взрывы в Феодосии. СБУ и ГУР ударили по нефтяному терминалу россиян – источник