Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря. Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск". Об этом он сообщил в Telegram.

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Около 02:50 в городе раздались взрывы, в порту начался пожар. Уже в районе 03:30 раздался второй взрыв, от которого в ближайших домах вылетели окна.

Началась детонация.

По словам Олещука, БДК "Новочеркасск" "отправился вслед" за флагманом Черноморского флота РФ "Москва".

"Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу. Надевайте штаны и уезжайте из нашего Крыма, пока еще не поздно", — заявил генерал.

СПРАВКА "Новочеркасск" (БДК-46) — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. "Новочеркасск" (БДК-46) — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Украинские военные каналы пишут, что "Новочеркасск" мог перевозить дроны-камикадзе Shahed-136, однако подтвердить эту информацию пока невозможно.

На видео, которое публикуют российские пропагандисты, можно заметить момент взрывов и огромный "гриб". Внимание, на записи присутствует нецензурная лексика.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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