Ранкові вибухи у Феодосії. СБУ та ГУР вдарили по нафтовому терміналу росіян – джерело

За словами співрозмовника, наслідки влучання – "доволі суттєві" для росіян, оскільки на території термінала є близько 30 резервуарів палива

Феодосія (Фото: ресурс окупантів)

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська. Епізод стався зранку 5 грудня.

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За словами співрозмовника, наслідки влучання – "доволі суттєві" для росіян, оскільки на території термінала є близько 30 резервуарів палива. Ним Росія забезпечувала свої війська.

Українські та проросійські канали Криму з посиланням на місцевих жителів писали, що близько 03:00 ночі в районі Феодосії пролунала низка вибухів. Окупанти своєю чергою заявили про "роботу ППО по українських БпЛА".

Раніше джерело LIGA.net відзвітувало про успішну атаку безпілотників СБУ на низку військових об'єктів окупантів у селищі Багеровому та селі Стрілковому у Криму.

Там контррозвідники вразили декілька радіолокаційних систем ворога, а також систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" та стоянку гелікоптерів.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило враження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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