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Нові розвіддані ГУР: Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно – фото

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 19:47
Нові розвіддані ГУР: Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно – фото - Фото
Фото - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму: після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ – знищені.

"Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 "Акула", інший новіший ― проєкту 11770 "Серна", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, внаслідок нічної атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" – одразу, "Серна" – "ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула".

Раніше сьогодні ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, в результаті якої було уражено десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

Відомо, що на уражених суднах були екіпаж і броньована техніка РФ, зокрема бронетранспортер БТР-82.

  • 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.
  • Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було уражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
  • 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.
Оксана Житнюк
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