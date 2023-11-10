Головне управління розвідки Міноборони повідомило про ураження десантних кораблів окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу "Серна")", – пише відомство.

На суднах перебував екіпаж і завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82, зауважує ГУР.

Такі малі десантні катери окупанти активно використовували під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки й десанту, повідомили у військовій розвідці.

Також загарбники розміщували на борту таких катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угрупування на острові й у Чорному морі, зауважує відомство.

"А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів протиповітряної оборони після низки атак Сил безпеки й оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована", – повідомили у розвідці.

"Серна" має високу швидкість (30 вузлів або 55,56 км на годину), може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту, окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації, зазначає ГУР.

На відео зафільмовано, як два надводних дрони вражають судно — після першого ж ураження видно вибух. Згодом у цей же катер влучає і другий дрон.

Новина доповнюється...

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було уражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

Дивіться також: Севастополь. З'явився момент прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ – відео, фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.