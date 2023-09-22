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Севастополь. З'явився момент прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 21:10
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З'явилось відео з моментом одного з влучань по штабу Чорноморського флоту російських загарбників у тимчасово окупованому Севастополі. Кадри поширюють Telegram-канали.

На відео штаб ЧФ РФ уже димиться, тобто це не перший удар по ньому.

Згодом відбувається влучання ракети просто в адмінбудівлю окупантів, лунає вибух.

Під вечір СтратКом ЗСУ підтвердив, що успішний удар по штабу ЧФ РФ завдали Сили оборони України.

Радіо Свобода публікує фото ураженого штабу ЧФ загарбників перед ще одним прильотом, на світлині чітко видно ракету.

Фото: Радіо Свобода

  • 22 вересня, невдовзі після 13:00, у Криму, зокрема у Севастополі, пролунали потужні вибухи. Російські окупанти повідомили про ракетну атаку Сил оборони України по штабу Російського флоту на Чорному морі. За кілька хвилин це підтвердилося: був приліт точно в штаб ЧФ РФ. Ось багато відео з місця події.

  • Командувач Повітряних сил ЗСУ офіційно підтвердив, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі завдали українські льотчики. 

  • Уночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Читайте також: Вибухи в Криму. ГУР: Планомірна робота, необхідно зруйнувати логістичний хаб РФ

Артем Джеріпа
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