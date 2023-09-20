Вибухи в Криму. ГУР: Планомірна робота, необхідно зруйнувати логістичний хаб РФ

У Криму триває планова робота Сил безпеки та оборони, кінцевою метою цих дій є деокупація півострова, наразі ціллю є зруйнувати логістичний хаб загарбників у Криму, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Про це він розповів в етері телемарафону.

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"Триває планова робота українських Сил безпеки й оборони. Звичайно, по військових об'єктах окупантів, загарбників на тимчасово окупованих територіях, зокрема в українському Криму. І зовсім скоро деталі будуть оприлюднені ЗСУ і Генеральним штабом", – сказав Юсов.

За його словами, останніми днями дуже багато новин з Криму – і події там відбуваються в рамках одного комплексу заходів.

Представник ГУР зазначив, що всі ці засоби результативні.

Кінцевою метою цих дій є деокупація Криму, проте на сьогоднішньому етапі цілями є послаблення позицій росіян, зруйнування логістичного хабу загарбників у Криму, повідомив Юсов.

"Послаблення позицій ворога. Крим досі використовується як певний логістичний хаб також для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів противника. І ось власне для того, щоб цей логістичний хаб зруйнувати, застосовуються і реалізуються певні операції. І на морі, і на суші, і в повітрі – і далі буде", – підсумував він.

20 вересня вдень у тимчасово окупованому Севастополі та на його околицях було чути вибухи. Місцевий мешканець показав відео з ракетами, що, як стверджується, летіли на південь. Також повідомлялося про вибух у Верхньосадовому, де розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

У ніч проти 14 вересня було завдано удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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