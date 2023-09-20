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Взрывы в Крыму. ГУР: Планомерная работа, необходимо разрушить логистический хаб РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 16:10
Взрывы в Крыму. ГУР: Планомерная работа, необходимо разрушить логистический хаб РФ - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

В Крыму продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны, конечной целью этих действий является деоккупация полуострова, сейчас цель – разрушить логистический хаб захватчиков в Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Продолжается плановая работа украинских Сил безопасности и обороны. Конечно, по военным объектам оккупантов, захватчиков на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму. И совсем скоро детали будут обнародованы ВСУ и Генеральным штабом", – сказал Юсов.

По его словам, в последние дни очень много новостей из Крыма – и события там происходят в рамках одного комплекса мероприятий.

Представитель ГУР отметил, что все эти средства результативны.

Конечная цель этих действий – деоккупация Крыма, однако на сегодняшнем этапе целями является ослабление позиций россиян, разрушение логистического хаба захватчиков в Крыму, сообщил Юсов.

"Ослабление позиций врага. Крым до сих пор используется как определенный логистический хаб, в том числе перебрасывания на другие участки фронта сил и средств противника. И вот, собственно, для того, чтобы этот логистический хаб разрушить, применяются и реализуются определенные операции. И на море, и на суше, и в воздухе – и дальше будет ", – подытожил он.

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  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • В ночь на 14 сентября было нанесено в дар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожение ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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Артём Джерипа
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