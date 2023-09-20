Во временно оккупированном Севастополе и окрестностях слышны взрывы, оккупанты применили дымовой занавес в Инкерманской гавани. Об этом сообщают местные ресурсы и пропаганда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Местный житель распространил видео, на котором виден пролет ракеты. Telegram-канал Крымский ветер утверждает, что ракеты летят на юг.

Ранее в Севастополе в районе Федюхиных высот было слышно взрывы, затем пошел дым, пишет ресурс со ссылкой на местного жителя.

Кроме этого в сети появляются фотографии дымовой завесы в районе Нефтяной гавани в Инкермане, что в окрестностях Севастополя:

Также ресурс публикует фото, как утверждается, столба дыма между северной стороной и Севастополем и Инкерманом:

Местные сообщают о взрывах в районе Инкермана, аэродромов Бельбек и Кача, в Бахчисарайском районе.

Радио Свобода заявляет, что Южной бухте Севастополя, а также в Инкермане военные РФ применили дымовой занавес, также было объявлено о закрытии Крымского моста.

Незаконный оккупационный гауляйтер Севастополя заявил, что якобы сработали российские средства противовоздушной обороны, в Верхнесадовом и Каче, предварительно, упали сбитые беспилотники.

Оккупант пишет о возгорании травы в местах падения дронов.

ОБНОВЛЕНО в 13:13. Крымский ветер заявляет о прилете по воинской части оккупантов в районе Верхнесадового под Севастополем, видео предоставил подписчик ресурса.

Новость дополняется...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.