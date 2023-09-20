У тимчасово окупованому Севастополі та околицях чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані. Про це повідомляють місцеві ресурси та російська пропаганда.
Місцевий мешканець поширив відео, на якому видно проліт ракети. Telegram-канал "Крымский ветер" стверджує, що ракети летять на південь.
Раніше у Севастополі в районі Федюхіних висот було чути вибухи, потім пішов дим, пише ресурс з посиланням на місцевого жителя.
Окрім цього, у мережі з'являються світлини димової завіси в районі Нафтової гавані в Інкермані, що на околицях Севастополя:
Також ресурс публікує фото, як стверджується, стовпу диму між північною стороною, Севастополя та Інкерманом:
Місцеві повідомляють про вибухи у районі Інкермана, аеродромів Бельбек і Кача, у Бахчисарайському районі.
Радіо Свобода заявляє, що у Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані військові РФ застосували димову завісу, до того ж було оголошено про закриття Кримського мосту.
Незаконний окупаційний гауляйтер Севастополя заявив, що нібито спрацювали російські засоби протиповітряної оборони, у Верхньосадовому та Качі — попередньо, впали збиті безпілотники.
Окупант пише про займання трави у місцях падіння дронів.
ОНОВЛЕНО о 13:13. "Крымский ветер" заявляє про приліт по військовій частині окупантів у районі Верхньосадового під Севастополем, відео надав підписник ресурсу.
Фото, як стверджується, з Верхньосадового:
Тим часом місцеві у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у різних частинах Криму.
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.
У Верхньосадовому розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ, пише Радіо Свобода.
Це захоплений у 2014 році запасний командний центр Військово-морських сил України.
Відстань від населеного пункту до найближчої контрольованої Україною території на лівому березі – близько 230 км.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнувши на Storm Shadow.
- 16 липня російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь.
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