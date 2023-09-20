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У тимчасово окупованому Севастополі та околицях чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані. Про це повідомляють місцеві ресурси та російська пропаганда.

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Місцевий мешканець поширив відео, на якому видно проліт ракети. Telegram-канал "Крымский ветер" стверджує, що ракети летять на південь.

Раніше у Севастополі в районі Федюхіних висот було чути вибухи, потім пішов дим, пише ресурс з посиланням на місцевого жителя.

Окрім цього, у мережі з'являються світлини димової завіси в районі Нафтової гавані в Інкермані, що на околицях Севастополя:

Також ресурс публікує фото, як стверджується, стовпу диму між північною стороною, Севастополя та Інкерманом:

Місцеві повідомляють про вибухи у районі Інкермана, аеродромів Бельбек і Кача, у Бахчисарайському районі.

Радіо Свобода заявляє, що у Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані військові РФ застосували димову завісу, до того ж було оголошено про закриття Кримського мосту.

Незаконний окупаційний гауляйтер Севастополя заявив, що нібито спрацювали російські засоби протиповітряної оборони, у Верхньосадовому та Качі — попередньо, впали збиті безпілотники.

Окупант пише про займання трави у місцях падіння дронів.

ОНОВЛЕНО о 13:13. "Крымский ветер" заявляє про приліт по військовій частині окупантів у районі Верхньосадового під Севастополем, відео надав підписник ресурсу.

Фото, як стверджується, з Верхньосадового:

Тим часом місцеві у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у різних частинах Криму.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

У Верхньосадовому розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ, пише Радіо Свобода.

Це захоплений у 2014 році запасний командний центр Військово-морських сил України.

Відстань від населеного пункту до найближчої контрольованої Україною території на лівому березі – близько 230 км.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнувши на Storm Shadow.

16 липня російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь.

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