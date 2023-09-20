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"Ракеты пошли". У Севастополі чути вибухи, окупанти заявили про роботу ППО – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 13:15
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оновлено

У тимчасово окупованому Севастополі та околицях чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані. Про це повідомляють місцеві ресурси та російська пропаганда.

Місцевий мешканець поширив відео, на якому видно проліт ракети. Telegram-канал "Крымский ветер" стверджує, що ракети летять на південь.

Раніше у Севастополі в районі Федюхіних висот було чути вибухи, потім пішов дим, пише ресурс з посиланням на місцевого жителя.

Окрім цього, у мережі з'являються світлини димової завіси в районі Нафтової гавані в Інкермані, що на околицях Севастополя:

Також ресурс публікує фото, як стверджується, стовпу диму між північною стороною, Севастополя та Інкерманом:

Місцеві повідомляють про вибухи у районі Інкермана, аеродромів Бельбек і Кача, у Бахчисарайському районі.

Радіо Свобода заявляє, що у Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані військові РФ застосували димову завісу, до того ж було оголошено про закриття Кримського мосту.

Незаконний окупаційний гауляйтер Севастополя заявив, що нібито спрацювали російські засоби протиповітряної оборони, у Верхньосадовому та Качі — попередньо, впали збиті безпілотники.

Окупант пише про займання трави у місцях падіння дронів.

ОНОВЛЕНО о 13:13. "Крымский ветер" заявляє про приліт по військовій частині окупантів у районі Верхньосадового під Севастополем, відео надав підписник ресурсу.

Фото, як стверджується, з Верхньосадового:

Тим часом місцеві у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у різних частинах Криму.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

У Верхньосадовому розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ, пише Радіо Свобода.

Це захоплений у 2014 році запасний командний центр Військово-морських сил України.

Відстань від населеного пункту до найближчої контрольованої Україною території на лівому березі – близько 230 км.

Верхньосадове на мапі Deepstate

Верхньосадове на мапі Deepstate

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Артем Джеріпа
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