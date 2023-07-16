RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Криму неспокійно: окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь – відео

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 07:16
У Криму неспокійно: окупанти заявили про
Комишова бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)

У неділю, 16 липня, російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь, а у мережі з'явилися відео нібито з міста, на яких чути стрілянину й вибухи.

У Telegram-каналі призначеного росіянами гауляйтера Севастополя Михайло Развожаєва повідомляється, що протягом "масованої та тривалої" атаки було збито два безпілотники, а ще п'ять подавили силами радіоелектронної боротьби. За його словами, дрони рухалися зі сторони моря – у районі мису Херсонес, мису Манганарі, Севастопольської бухти та Балаклави.

Офіційних підтверджень з української сторони поки що не надходило. 

  • У квітні в Севастополі після удару безпілотника згоріла нафтобаза – тоді було знищено 10 резервуарів на 40 000 тонн.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Севастополь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 