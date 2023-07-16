У Криму неспокійно: окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь – відео
16.07.2023, 07:16
Комишова бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)
У неділю, 16 липня, російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь, а у мережі з'явилися відео нібито з міста, на яких чути стрілянину й вибухи.
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У Telegram-каналі призначеного росіянами гауляйтера Севастополя Михайло Развожаєва повідомляється, що протягом "масованої та тривалої" атаки було збито два безпілотники, а ще п'ять подавили силами радіоелектронної боротьби. За його словами, дрони рухалися зі сторони моря – у районі мису Херсонес, мису Манганарі, Севастопольської бухти та Балаклави.
Офіційних підтверджень з української сторони поки що не надходило.
- У квітні в Севастополі після удару безпілотника згоріла нафтобаза – тоді було знищено 10 резервуарів на 40 000 тонн.
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