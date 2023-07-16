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В Крыму неспокойно: оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 07:16
В Крыму неспокойно: оккупанты заявили об
Камышовая бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)

В воскресенье, 16 июля, российские оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь, а в сети появились видео якобы из города, на которых слышны стрельба и взрывы.

В Telegram-канале назначенного россиянами гауляйтера Севастополя Михаил Развожаева сообщается, что в течение "массированной и длительной" атаки были сбиты два беспилотника, а еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. По его словам, дроны двигались со стороны моря – в районе мыса Херсонес, мыса Манганари, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Официальных подтверждений  с украинской стороны пока не поступало.

  • В апреле в Севастополе после удара беспилотника сгорела нефтебаза – тогда было уничтожено 10 резервуаров на 40 000 тонн.
Андрей Водяный
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