В Крыму неспокойно: оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь – видео

В воскресенье, 16 июля, российские оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь, а в сети появились видео якобы из города, на которых слышны стрельба и взрывы.

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В Telegram-канале назначенного россиянами гауляйтера Севастополя Михаил Развожаева сообщается, что в течение "массированной и длительной" атаки были сбиты два беспилотника, а еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. По его словам, дроны двигались со стороны моря – в районе мыса Херсонес, мыса Манганари, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Официальных подтверждений с украинской стороны пока не поступало.

В апреле в Севастополе после удара беспилотника сгорела нефтебаза – тогда было уничтожено 10 резервуаров на 40 000 тонн.

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