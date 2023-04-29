Севастополь. Чей-то беспилотник ударил по огромной нефтебазе, большой пожар — фото, видео

Во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, начался пожар на площади 1000 кв. м. Об этом сообщили местные ресурсы.

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Известно, что беспилотник неизвестного происхождения поразил резервуар с топливом, продолжается пожар.

Нефтебаза расположена в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Информацию о дроне озвучили и представители оккупантов, местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.

Дмитро Гриниченко

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