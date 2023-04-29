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Севастополь. Чей-то беспилотник ударил по огромной нефтебазе, большой пожар — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 07:38
Севастополь. Чей-то беспилотник ударил по огромной нефтебазе, большой пожар — фото, видео - Фото
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, начался пожар на площади 1000 кв. м. Об этом сообщили местные ресурсы.

Известно, что беспилотник неизвестного происхождения поразил резервуар с топливом, продолжается пожар. 

Нефтебаза расположена в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. 

Информацию о дроне озвучили и представители оккупантов, местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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война Крым севастополь временно оккупированные территории нефтебаза
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