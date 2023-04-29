Севастополь. Чей-то беспилотник ударил по огромной нефтебазе, большой пожар — фото, видео
29.04.2023, 07:38
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)
Во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, начался пожар на площади 1000 кв. м. Об этом сообщили местные ресурсы.
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Известно, что беспилотник неизвестного происхождения поразил резервуар с топливом, продолжается пожар.
Нефтебаза расположена в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.
Информацию о дроне озвучили и представители оккупантов, местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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