Резников считает, что Украина вернет Крым без боя. Возможно, в результате кризиса в России
11.11.2022, 09:24
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.
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По его словам, Крым, в конце концов, вернется под контроль Украины без боев.
Он отметил, что, возможно, это произойдет в результате внутренней борьбы в России.
Также министр сказал, что когда Вооруженные Силы Украины упрутся в Днепр на правом берегу в Херсонской области, то все равно не смогут поражать оккупированный полуостров из HIMARS и другого оружия.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- 25 октября президент Владимир Зеленский сказал, что нелегко будет реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и с тех пор не прекращает чистки.
- Крымский мост будет полностью восстановлен только к сентябрю 2023 года, что подорвет логистику российских оккупантов на юге Украины и усложнит попытки Кремля "нарисовать картинку военного успеха", сообщали в разведке Великобритании.
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