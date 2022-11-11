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Резников считает, что Украина вернет Крым без боя. Возможно, в результате кризиса в России

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 09:24
Резников считает, что Украина вернет Крым без боя. Возможно, в результате кризиса в России - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, Крым, в конце концов, вернется под контроль Украины без боев.

Он отметил, что, возможно, это произойдет в результате внутренней борьбы в России.

Также министр сказал, что когда Вооруженные Силы Украины упрутся в Днепр на правом берегу в Херсонской области, то все равно не смогут поражать оккупированный полуостров из HIMARS и другого оружия.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война Крым временно оккупированные территории
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