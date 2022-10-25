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Зеленский: Реинтегрировать Крым будет нелегко – спустя годы оккупации и чисток

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 13:57
Зеленский: Реинтегрировать Крым будет нелегко – спустя годы оккупации и чисток - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что нелегко будет реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и с тех пор не прекращает там чистки. Об этом он сказал в выступлении на парламентском саммите Крымской платформы, сообщается на официальном Телеграм-канале президента.

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"С 2014 года Крым – это единственная часть Европы, в которой де-факто продолжаются чистки – по религиозным и этническим признакам. Если ты мусульманин, российские оккупанты считают тебя виновным. Если ты кырымли, российские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт, российские оккупанты считают тебя виновным. Люди в таких условиях уже девятый год", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что через годы оккупации реинтегрировать Крым будет нелегко.

"Но благодаря сотрудничеству и это мы сможем обеспечить. Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма", – сказал Зеленский.

  • Крымская платформа была создана для координации международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.
Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Крым реинтеграция крымская платформа
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