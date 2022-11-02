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Зеленский сказал, когда поедет в Крым: "Не зимой. Что делать на море зимой?"

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 12:50
Зеленский сказал, когда поедет в Крым:
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины над Россией он поедет в Крым, потому что "очень хочет увидеть море". Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

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На вопрос, что в первую очередь президент сделает после победы, он ответил: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Зеленский пошутил: "Ну, не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее".

"Вы ожидаете победы следующим летом?" – спросил журналист. "Я желаю. Я этого хочу. У нас будет наша победа", – ответил президент.

  • 25 октября Зеленский заявил, что нелегко будет реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и с тех пор не прекращает чистки.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Крым
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