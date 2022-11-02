Зеленский сказал, когда поедет в Крым: "Не зимой. Что делать на море зимой?"

Президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины над Россией он поедет в Крым, потому что "очень хочет увидеть море". Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

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На вопрос, что в первую очередь президент сделает после победы, он ответил: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Зеленский пошутил: "Ну, не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее".

"Вы ожидаете победы следующим летом?" – спросил журналист. "Я желаю. Я этого хочу. У нас будет наша победа", – ответил президент.

25 октября Зеленский заявил, что нелегко будет реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и с тех пор не прекращает чистки.

Вадим Ребрина

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