Кулеба: Не акцентируйте на "особенности" Крыма. Он не отличается от Луганска или Донецка

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию Cadena SER.

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По его словам, абсолютный приемлемый минимум для Украины в контексте окончания войны — это полный уход России за границы 1991 года.

Он отметил, что не стоит делать акцент на Крыме, так как полуостров ничем не отличается от оккупированных Луганска или Донецка.

"Это только часть Украины. Когда журналисты делают акцент на фразе "включая Крым", они создают впечатление, что Крым — это нечто действительно особенное, к чему нужно относиться по-другому. Но так быть не должно, потому что это просто другая часть территории Украины", — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что как бы к Крыму не относились Россия или любая другая страна, Украине не должна следовать нарративу о том, что полуостров — это "особая территория".

"Сейчас аннексированы Донецк, Луганск, потом аннексированы некоторые территории в Запорожской области и некоторые районы. Но юридическое значение этой аннексии такое же, как и аннексии Крыма, и оно равно нулю, и относиться к нему нужно именно так", — резюмировал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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