На Западе произошла "смена подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Западе произошло "изменение подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием — от "абстрактных угроз" до "конкретизации последствий". Об этом он сказал в интервью ТСН.
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По словам Кулебы, когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", было "очень много" разговоров с международными партнерами.
"И очень важно, что партнеры говорили: мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", – сказал министр.
По его словам, западные страны "четко сформулировали свою позицию и последствия, которые наступят". Кулеба считает, что произошло изменение подходов – "от абстрактных угроз – что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь – до конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".
Глава МИД отметил, что у Украины "нет оснований говорить, что Россия прямо сейчас готовится нанести ядерный удар".
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разгоняют дезинформацию о "грязной бомбе", чтобы оправдать этим свои удары по критической инфраструктуре Украины.
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