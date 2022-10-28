На Западе произошла "смена подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Западе произошло "изменение подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием — от "абстрактных угроз" до "конкретизации последствий". Об этом он сказал в интервью ТСН.

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По словам Кулебы, когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", было "очень много" разговоров с международными партнерами.

"И очень важно, что партнеры говорили: мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", – сказал министр.

По его словам, западные страны "четко сформулировали свою позицию и последствия, которые наступят". Кулеба считает, что произошло изменение подходов – "от абстрактных угроз – что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь – до конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

Глава МИД отметил, что у Украины "нет оснований говорить, что Россия прямо сейчас готовится нанести ядерный удар".

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Вадим Ребрина

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