UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шойгу заговорил об украинской "грязной бомбе". Подоляк ответил: Это предсказуемый абсурд

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 15:12
Шойгу заговорил об украинской
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы" – предсказуемый абсурд. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром пропагандистские росСМИ сообщили, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу" и хочет ее подорвать для "дискредитации" РФ. Позже этот тезис Шойгу повторил в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

"Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит", – отреагировал на слова Шойгу Подоляк.

Россия восемь месяцев жестоко атакует Украину всеми видами конвенционального оружия, отметил советник главы ОП. И она уже делала фейковые заявления: о якобы разработке в Украине ядерного оружия, "биолабораториях с боевыми голубями" и подготовке "планов вторжения" в Россию.

"И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить к подрыву Каховскую дамбу, фантазирует про "грязную бомбу". Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Это просто невозможно", – сказал Подоляк.

Читайте также: Посол РФ в США заявил, что у стран якобы нет "ядерных" каналов связи. Госдеп: Это неправда

По его словам, объективные факты говорят о другом: РФ под надуманным предлогом вторглась в суверенное государство, терроризирует ракетами мирных людей, уничтожает промышленность, энергетическую инфраструктуру и убила по разным оценкам десятки тысяч людей в Мариуполе.

А военные РФ системно совершают массовые казни, мародерят, насилуют, разлучают семьи и устраивают депортации, добавил Подоляк.

"Есть ли ещё хоть одна причина, почему слово российского Министерства обороны, в прямом эфире занимающегося геноцидом украинского народа, должно удостаиваться хоть какого-либо внимания и доверия?" – подытожил советник главы ОП.

Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ядерное оружие сергей шойгу михаил подоляк грязная бомба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 