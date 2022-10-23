Шойгу заговорил об украинской "грязной бомбе". Подоляк ответил: Это предсказуемый абсурд

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы" – предсказуемый абсурд. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Утром пропагандистские росСМИ сообщили, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу" и хочет ее подорвать для "дискредитации" РФ. Позже этот тезис Шойгу повторил в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

"Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит", – отреагировал на слова Шойгу Подоляк.

Россия восемь месяцев жестоко атакует Украину всеми видами конвенционального оружия, отметил советник главы ОП. И она уже делала фейковые заявления: о якобы разработке в Украине ядерного оружия, "биолабораториях с боевыми голубями" и подготовке "планов вторжения" в Россию.

"И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить к подрыву Каховскую дамбу, фантазирует про "грязную бомбу". Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Это просто невозможно", – сказал Подоляк.

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По его словам, объективные факты говорят о другом: РФ под надуманным предлогом вторглась в суверенное государство, терроризирует ракетами мирных людей, уничтожает промышленность, энергетическую инфраструктуру и убила по разным оценкам десятки тысяч людей в Мариуполе.

А военные РФ системно совершают массовые казни, мародерят, насилуют, разлучают семьи и устраивают депортации, добавил Подоляк.

"Есть ли ещё хоть одна причина, почему слово российского Министерства обороны, в прямом эфире занимающегося геноцидом украинского народа, должно удостаиваться хоть какого-либо внимания и доверия?" – подытожил советник главы ОП.

22 октября глава Госдепа Энтони Блинкен заявил: Россия четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия.

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Марко Сировой

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