Блинкен: Россия четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия
Государственный секретар США Энтони Блинкен заявил, что Россия предупреждена о последствиях любого поненциального применения ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной.
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По его словам, российский диктатор Владимир Путин и другие россияне ведут "расплывчатые разговоры" о ядерном оружии.
"Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", — сказал Блинкен.
Он отметил, что на сегодняшний день нет причин для изменения положения ядерных сил США, но Вашингтон продолжает пристально следить за РФ.
"Позвольте мне со своей стороны сказать — мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", — резюмировал госсекретарь.
- Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
- США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ, сообщал представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.
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