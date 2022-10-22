Блинкен: Россия четко предупреждена о последствиях любого применения ядерного оружия

Государственный секретар США Энтони Блинкен заявил, что Россия предупреждена о последствиях любого поненциального применения ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин и другие россияне ведут "расплывчатые разговоры" о ядерном оружии.

"Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", — сказал Блинкен.

Он отметил, что на сегодняшний день нет причин для изменения положения ядерных сил США, но Вашингтон продолжает пристально следить за РФ.

"Позвольте мне со своей стороны сказать — мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", — резюмировал госсекретарь.

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Дмитро Гриниченко

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