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Пентагон: США готовы к ядерным сценариям со стороны РФ, если нужно будет реагировать

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 06:56
Пентагон: США готовы к ядерным сценариям со стороны РФ, если нужно будет реагировать - Фото
Пэт Райдер (Фото: скриншот с видео)

США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, США полностью готовы к любым ядерным сценариям и продолжают пристально следить за ситуацией. Он отметил, что Пентагон не видит ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия приняла решение применить ядерное оружие.

"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать", — сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон Россия США война ядерное оружие Пэт Райдер
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