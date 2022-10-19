Пентагон: США готовы к ядерным сценариям со стороны РФ, если нужно будет реагировать
США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, США полностью готовы к любым ядерным сценариям и продолжают пристально следить за ситуацией. Он отметил, что Пентагон не видит ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия приняла решение применить ядерное оружие.
"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать", — сказал Райдер.
Генерал подчеркнул, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул Макрона за то, что он раскрыл свои карты о реакции на случай, если Россия нанесет ядерный удар.
- Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России. Президент Владимир Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
- Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", но пока нет признаков подготовки к использованию ЯО, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Бундестаге.
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