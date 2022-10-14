"Раскрыл карты". Уоллес упрекнул Макрона за слова об ответе на возможный ядерный удар РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул президента Эмманюэля Макрона за то, что он раскрыл свои карты о реакции на случай, если Россия нанесет ядерный удар. Об этом сообщает The Telegraph.
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Макрон ранее сказал, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на ядерный удар РФ.
Уоллес заявил, что Макрон раскрыл карты, и добавил, что применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для России.
"Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставит ее в невероятной глобальной изоляции", – сказал он.
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Источники в НАТО сказали журналистам, что комментарии Макрона угрожают принципам сдерживания.
"Мы не хотим говорить об этом публично. Потому что один из принципов сдерживания заключается в том, что нельзя раскрывать свои карты", – сказал высокопоставленный источник.
- По данным источников Reuters, в НАТО готовят физический ответ на случай, если РФ применит ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на ядерный удар России по Украине ответят конвенциональным оружием – армия РФ будет уничтожена.
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