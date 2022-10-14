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"Раскрыл карты". Уоллес упрекнул Макрона за слова об ответе на возможный ядерный удар РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 10:42
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул президента Эмманюэля Макрона за то, что он раскрыл свои карты о реакции на случай, если Россия нанесет ядерный удар. Об этом сообщает The Telegraph.

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Макрон ранее сказал, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на ядерный удар РФ.

Уоллес заявил, что Макрон раскрыл карты, и добавил, что применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для России.

"Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставит ее в невероятной глобальной изоляции", – сказал он.

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Источники в НАТО сказали журналистам, что комментарии Макрона угрожают принципам сдерживания.

"Мы не хотим говорить об этом публично. Потому что один из принципов сдерживания заключается в том, что нельзя раскрывать свои карты", – сказал высокопоставленный источник.

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Марко Сировой
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