"Раскрыл карты". Уоллес упрекнул Макрона за слова об ответе на возможный ядерный удар РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул президента Эмманюэля Макрона за то, что он раскрыл свои карты о реакции на случай, если Россия нанесет ядерный удар. Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макрон ранее сказал, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на ядерный удар РФ.

Уоллес заявил, что Макрон раскрыл карты, и добавил, что применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для России.

"Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставит ее в невероятной глобальной изоляции", – сказал он.

Читайте также: "Путин поверил в хайп. Но РФ – не сверхдержава". Интервью Бена Уоллеса за минуту: 10 цитат

Источники в НАТО сказали журналистам, что комментарии Макрона угрожают принципам сдерживания.

"Мы не хотим говорить об этом публично. Потому что один из принципов сдерживания заключается в том, что нельзя раскрывать свои карты", – сказал высокопоставленный источник.

По данным источников Reuters, в НАТО готовят физический ответ на случай, если РФ применит ядерное оружие.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на ядерный удар России по Украине ответят конвенциональным оружием – армия РФ будет уничтожена.

Читайте также: Зеленский: Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что не будет последствий

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.