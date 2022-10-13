Зеленский: Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что не будет последствий

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие, если будет "хорошо знать", что для него не будет последствий. Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ZDF.

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По его словам, риск применения ядерного оружия Россией есть, однако Европа в целом, не может своей позицией повлиять на этот риск.

"Европа не должна позволить себя шантажировать, вы не должны проявлять слабость к российскому руководству", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин использует ядерное оружие только в том случае, если будет "хорошо знать", что для него не будет никаких последствий после применения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.

Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.

Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.

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Дмитро Гриниченко

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