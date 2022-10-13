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Зеленский: Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что не будет последствий

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:53
Зеленский: Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что не будет последствий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео ZDF)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие, если будет "хорошо знать", что для него не будет последствий. Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ZDF.

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По его словам, риск применения ядерного оружия Россией есть, однако Европа в целом, не может своей позицией повлиять на этот риск.

"Европа не должна позволить себя шантажировать, вы не должны проявлять слабость к российскому руководству", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин использует ядерное оружие только в том случае, если будет "хорошо знать", что для него не будет никаких последствий после применения. 

Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин ядерное оружие
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