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Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 06:26
Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай подобного сценария. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, когда лидер одного из крупнейших ядерных государств мира говорит о применении тактического ядерного оружия, то это безответственно. Он отметил, что не думает, что Путин решится на такой шаг. 

Байден заявил, что даже угрозы ядерным оружием из уст Путина имеют дестабилизирующий эффект. 

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, которые можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", — сказал он.

Американский президент отказался раскрыть, каким будет ответ США, если Путин решится на возможное применение ядерного оружия, но сказал, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай подобного сценария. 

"Это обсуждалось, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать", — резюмировал Байден.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война владимир путин ядерное оружие джо байден
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