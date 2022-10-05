Подоляк о новостях про ядерное оружие РФ: Это ИПСО для склонения Украины к переговорам
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал постоянные новости о ядерном оружии России в западных медиа информационной операцией РФ для склонения Украины к переговорам на невыгодных условиях. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
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По его словам, на сегодняшний день тема ядерного оружия — это элемент информационно-психологических операций России и попытка принудить Украину к переговорам на условиях Кремля.
"Даже не к переговорам, а к принятию российских ультиматумов на фоне нарастающего поражения России в конвенциональной войне", — сказал Подоляк.
Он отметил, что в дальнейшем в информационном поле будет появляться все больше разных заявлений и "вбросов" о ядерном оружии. Советник главы ОП призвал критично относиться к информации и упомянул заявление начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, который сказал, что нет оснований считать, что Россия может использовать ядерное оружие в ближайшее время.
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Одновременно Подоляк заявил, что Украина просчитывает все возможные сценарии развития войны, в том числе риски использования ядерного оружия. Он сказал, что учитываются "истерическое состояние" российской элиты и международные протоколы превентивного противодействия подобным угрозам.
"Вместе с партнерами мы моделируем разные ситуации, отслеживаем эволюцию заявлений и действий конкретных лиц из руководства РФ. Потому что это уже вопрос не только Украины. Это вопрос в первую очередь глобальной безопасности. И вопрос о существовании архитектуры единой ядерной безопасности. В мире существует четкий консенсус – и не только на Западе – "ящик Пандоры" должен оставаться закрытым. И руководство России прекрасно знает о позициях разных стран и о возможных последствиях", — резюмировал он.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины сегодня самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
- Итальянская газета La Repubblica распространила манипулятивную информацию о российской подводной лодке "Белгород" и ядерной торпеде "Посейдон".
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