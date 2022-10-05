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Подоляк о новостях про ядерное оружие РФ: Это ИПСО для склонения Украины к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 10:21
Подоляк о новостях про ядерное оружие РФ: Это ИПСО для склонения Украины к переговорам - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал постоянные новости о ядерном оружии России в западных медиа информационной операцией РФ для склонения Украины к переговорам на невыгодных условиях. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, на сегодняшний день тема ядерного оружия — это элемент информационно-психологических операций России и попытка принудить Украину к переговорам на условиях Кремля.

"Даже не к переговорам, а к принятию российских ультиматумов на фоне нарастающего поражения России в конвенциональной войне", — сказал Подоляк.

Он отметил, что в дальнейшем в информационном поле будет появляться все больше разных заявлений и "вбросов" о ядерном оружии. Советник главы ОП призвал критично относиться к информации и упомянул заявление начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, который сказал, что нет оснований считать, что Россия может использовать ядерное оружие в ближайшее время. 

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Одновременно Подоляк заявил, что Украина просчитывает все возможные сценарии развития войны, в том числе риски использования ядерного оружия. Он сказал, что учитываются "истерическое состояние" российской элиты и международные протоколы превентивного противодействия подобным угрозам. 

"Вместе с партнерами мы моделируем разные ситуации,  отслеживаем эволюцию заявлений и действий конкретных лиц из руководства РФ. Потому что это уже вопрос не только Украины. Это вопрос в первую очередь глобальной безопасности. И вопрос о существовании архитектуры единой ядерной безопасности. В мире существует четкий консенсус – и не только на Западе – "ящик Пандоры" должен оставаться закрытым. И руководство России прекрасно знает о позициях разных стран и о возможных последствиях", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война ядерное оружие михаил подоляк
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