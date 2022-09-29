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Ядерное оружие России. Риск применения самый высокий с 24 февраля, но маловероятный — CNN

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 12:23
Ядерное оружие России. Риск применения самый высокий с 24 февраля, но маловероятный — CNN - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Риск применения ядерного оружия России против Украины на сегодняшний день самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил канал CNN.

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Американцы считают, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие против Украины, возможно, является самой высокой с момента начала большой войны, но все еще — маловероятной. 

Разведка США внимательно следит за россиянами после угроз Путина применить ядерное оружие, однако несмотря на то, что угроза повышена, пока нет никаких признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие. 

Представители Пентагона заявили, что также не видят признаков перемещения ядерного оружия Россией, а также отметили, что США способны обнаружить перемещение даже тактических боеголовок меньшего размера.

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война владимир путин ядерное оружие
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