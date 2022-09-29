Угрозы ядерным оружием. Госдеп: Последствия для России будут катастрофическими и глубокими
В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими". Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет.
"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.
Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными".
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявлял Прайс.
- Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
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