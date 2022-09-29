Угрозы ядерным оружием. Госдеп: Последствия для России будут катастрофическими и глубокими

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими". Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет.

"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.

Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными".

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Дмитро Гриниченко

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