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Угрозы ядерным оружием. Госдеп: Последствия для России будут катастрофическими и глубокими

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:58
Угрозы ядерным оружием. Госдеп: Последствия для России будут катастрофическими и глубокими - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими". Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет. 

"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.

Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными". 

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война госдеп ядерное оружие Нед Прайс
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