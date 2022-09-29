Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN Turk.
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По его словам, "цена перехода к ядерной войне — катастрофа".
"Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.
Также президент Турции высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-то задумал".
- Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть"справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине. Также дипломат сказал, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
- Министр отметил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
- Эрдоган заявлял, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс. Он отмечал, что "дорога к миру" между Украиной и Россией "не может быть открыта из-за геополитических расчетов".
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