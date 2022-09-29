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Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 09:21
Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN Turk.

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По его словам, "цена перехода к ядерной войне — катастрофа". 

"Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины. 

Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией. 

Также президент Турции высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-то задумал". 

Читайте также: Путин заявил Эрдогану, что готов к переговорам "на новых условиях" — глава МИД Турции

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Турция ядерное оружие реджеп тайип эрдоган
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