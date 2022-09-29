Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN Turk.

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По его словам, "цена перехода к ядерной войне — катастрофа".

"Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.

Также президент Турции высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-то задумал".

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Дмитро Гриниченко

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