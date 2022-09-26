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Глава МИД Турции: Нужен справедливый мир. Оккупированные территории — это земли Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 13:14
Глава МИД Турции: Нужен справедливый мир. Оккупированные территории — это земли Украины - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть "справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине. Об этом он сообщил во время визита в Японию, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", — сказал министр.

Он отметил значимость заключения "справедливого мира" и подчеркнул, что "оккупированные ныне земли — это земли Украины".

"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России", — заявил Чавушоглу. 

Читайте также: У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война переговоры Турция Мевлют Чавушоглу
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