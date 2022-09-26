Глава МИД Турции: Нужен справедливый мир. Оккупированные территории — это земли Украины
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть "справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине. Об этом он сообщил во время визита в Японию, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", — сказал министр.
Он отметил значимость заключения "справедливого мира" и подчеркнул, что "оккупированные ныне земли — это земли Украины".
"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России", — заявил Чавушоглу.
- Также Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
- Дипломат отмечал, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
- Эрдоган считает, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.
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