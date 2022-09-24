Глава МИД Турции о мобилизации в России: Это не приближает окончание войны, мы за диалог

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны". Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его агентство Anadolu.

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По словам Чавушоглу, мобилизация в России, которую объявил диктатор Владимир Путин, "не приближает окончание войны" РФ против Украины.

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное воздействие войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях", — сказал глава турецкого МИД.

Он отметил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для "обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом".

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Дмитро Гриниченко

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