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Глава МИД Турции о мобилизации в России: Это не приближает окончание войны, мы за диалог

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 07:33
Глава МИД Турции о мобилизации в России: Это не приближает окончание войны, мы за диалог - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны". Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его агентство Anadolu.

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По словам Чавушоглу, мобилизация в России, которую объявил диктатор Владимир Путин, "не приближает окончание войны" РФ против Украины. 

"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное воздействие войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях", — сказал глава турецкого МИД.

Он отметил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для "обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом".

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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война Турция Мевлют Чавушоглу мобилизация в россии
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