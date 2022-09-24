Глава МИД Турции о мобилизации в России: Это не приближает окончание войны, мы за диалог
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны". Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его агентство Anadolu.
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По словам Чавушоглу, мобилизация в России, которую объявил диктатор Владимир Путин, "не приближает окончание войны" РФ против Украины.
"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Негативное воздействие войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях", — сказал глава турецкого МИД.
Он отметил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для "обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
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