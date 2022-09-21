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Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 10:32
Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ - Фото
SSJ-100 (фото - пресс-служба Аэрофлота)

За несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, который объявил частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван. Об этом сообщает российское издание Верстка.

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Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ
  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов. 
Вадим Ребрина
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война мобилизация авиабилеты
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