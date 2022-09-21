Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

За несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, который объявил частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван. Об этом сообщает российское издание Верстка.

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Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Вадим Ребрина

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