Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ
21.09.2022, 10:32
SSJ-100 (фото - пресс-служба Аэрофлота)
За несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, который объявил частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван. Об этом сообщает российское издание Верстка.
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- Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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