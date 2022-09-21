"Это трагедия для российского народа". У Зеленского отреагировали на мобилизацию в России
Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, провалившей все поставленные задачи, и теперь Кремль бросит на это "300 000 вчерашних срочников". Такое решение российского диктатора Владимира Путина – это трагедия для самого российского народа, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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Компенсировать свои провалы Кремль "собирается насилием и репрессиями против собственного народа", отметил он.
"Это великая трагедия, прежде всего, для самого русского народа. 300 000 вчерашних срочников направят туда, где не справились головорезы-рецидивисты, наемники и хваленые кадыровцы", – сказал пресс-секретарь Зеленского.
По словам Никифорова, "понятно, что именно там будет с этими ребятами", которых армия РФ "не может нормально готовить и обеспечивать".
"Чем быстрее это прекратится, тем меньше российских сыновей отправится гибнуть на фронт", – резюмировал он.
- 21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в России: на войну против Украины отправят еще 300 000 резервистов.
- Сразу после его выступления россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси, пишут росСМИ.
- Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".
- Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, Путин также намекнул на ядерное оружие.
- Китай отреагировал на мобилизацию в РФ: привычно призвали "начать диалог и консультации".
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