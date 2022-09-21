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"Это трагедия для российского народа". У Зеленского отреагировали на мобилизацию в России

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:15
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, провалившей все поставленные задачи, и теперь Кремль бросит на это "300 000 вчерашних срочников". Такое решение российского диктатора Владимира Путина – это трагедия для самого российского народа, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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Компенсировать свои провалы Кремль "собирается насилием и репрессиями против собственного народа", отметил он.

"Это великая трагедия, прежде всего, для самого русского народа. 300 000 вчерашних срочников направят туда, где не справились головорезы-рецидивисты, наемники и хваленые кадыровцы", – сказал пресс-секретарь Зеленского.

По словам Никифорова, "понятно, что именно там будет с этими ребятами", которых армия РФ "не может нормально готовить и обеспечивать".

"Чем быстрее это прекратится, тем меньше российских сыновей отправится гибнуть на фронт", – резюмировал он.

Читайте также: Посол США: Мобилизация в России и псевдореферендумы – признаки ее слабости и провала

Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский война мобилизация реакция
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