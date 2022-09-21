Посол США: Мобилизация в России и псевдореферендумы – признаки ее слабости и провала

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, невзирая на объявленную в стране-агрессоре России частичную мобилизацию на войну сотен тысяч резервистов и попытки оккупантов аннексировать захваченные территории. В этом заверила в Twitter посол США в Киеве Бриджит Бринк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как выразилась представитель Государственного департамента, фальшивые референдумы и мобилизация – "являются признаками слабости, провала России".

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнула Бринк.

21 сентября, говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, российский диктатор Владимир Путин намекнул на ядерное оружие.

7 августа президент Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.

Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".

Читайте также: Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.