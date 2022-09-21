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Посол США: Мобилизация в России и псевдореферендумы – признаки ее слабости и провала

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 10:46
Посол США: Мобилизация в России и псевдореферендумы – признаки ее слабости и провала - Фото
Бриджит Бринк (Фото - ЕРА)

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, невзирая на объявленную в стране-агрессоре России частичную мобилизацию на войну сотен тысяч резервистов и попытки оккупантов аннексировать захваченные территории. В этом заверила в Twitter посол США в Киеве Бриджит Бринк.

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Как выразилась представитель Государственного департамента, фальшивые референдумы и мобилизация – "являются признаками слабости, провала России".

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнула Бринк.

21 сентября, говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, российский диктатор Владимир Путин намекнул на ядерное оружие.

Читайте также: Сразу после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси – росСМИ

Євген Пилипенко
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