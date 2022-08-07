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Зеленский предупредил Россию: Псевдореферендумы закроют любую возможность переговоров

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 21:32
Зеленский предупредил Россию: Псевдореферендумы закроют любую возможность переговоров - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. <...> Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент", — сказал он.

Президент также предупредил, что все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать за это перед Украиной.

  • Псевдоголосованием на оккупированной территории Россия надеется легитимизировать вхождение южной части Украины в состав России.
  • Они могут состояться 11 сентября – одновременно с местными выборами в России (а также в ранее оккупированных ею территориях Украины).
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский
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