Зеленский предупредил Россию: Псевдореферендумы закроют любую возможность переговоров

Проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. <...> Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент", — сказал он.

Президент также предупредил, что все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать за это перед Украиной.

Псевдоголосованием на оккупированной территории Россия надеется легитимизировать вхождение южной части Украины в состав России.

Они могут состояться 11 сентября – одновременно с местными выборами в России (а также в ранее оккупированных ею территориях Украины).

Андрей Водяный

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