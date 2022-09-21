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Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы и намекнул на применения ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 09:56
Путин заявил, что
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях, а также намекнул на использование ядерного оружия. 

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В пропагандистской речи Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. 

Также он заявил, что "сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов". Кроме этого диктатор повторил классические пропагандистские клише России о "свободном волеизъявлении" и близких народах.  

Далее Путин заявил, что западные страны якобы позволяют себе "ядерный шантаж" в отношении РФ, а поэтому "при угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и народа он безусловно использует все имеющиеся в распоряжении средства" и отметил, что "это не блеф", вероятно, намекая на применение ядерного оружия. 

Также он сказал, что "роза ветров может развернуться в сторону тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием". 

Читайте также: Путин объявил частичную мобилизацию в России 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин ядерное оружие псевдореферендум
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