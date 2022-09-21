Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы и намекнул на применения ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях, а также намекнул на использование ядерного оружия.

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В пропагандистской речи Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также он заявил, что "сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения "референдумов". Кроме этого диктатор повторил классические пропагандистские клише России о "свободном волеизъявлении" и близких народах.

Далее Путин заявил, что западные страны якобы позволяют себе "ядерный шантаж" в отношении РФ, а поэтому "при угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и народа он безусловно использует все имеющиеся в распоряжении средства" и отметил, что "это не блеф", вероятно, намекая на применение ядерного оружия.

Также он сказал, что "роза ветров может развернуться в сторону тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием".

7 августа Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.

Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.

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Дмитро Гриниченко

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