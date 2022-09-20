Подоляк об угрозах "референдумов": На поле боя со стороны России ничего не изменится

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.

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По его словам, попытка провести псевдореферендумы является "ассиметричным и никчемным" ответом на контрнаступление Украины. Он отметил, что в юридическом смысле подобные мероприятия являются "полным нонсенсом", который не будет иметь никаких последствий.

"Референдумы" — это скорее театральное шоу внутреннего обихода, которое должно создать для Z-сообщества впечатление света в конце тоннеля. "Мы еще не начинали", "мы еще не воевали", "вот как начнем" — из той же оперы. Банальная попытка отсрочить собственное поражение. Хотя бы в информационном пространстве", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины и союзников псевдореферендумы не изменят ничего, а Донецк, Луганск, Херсон и Крым остаются территориями Украины, которая ведет оборонную войну легитимными и законными действиями.

"На поле боя со стороны России ничего не изменится. Всем, чем могла воевать Россия, она уже воюет. Всем, чем мог походить Кремль, он уже походил. Все виды конвенционального оружия были использованы. Другие фантазии — не более чем успокоительное для российского Z-сообщества и попытка выиграть время, убегая от объективной реальности", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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