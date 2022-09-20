UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк об угрозах "референдумов": На поле боя со стороны России ничего не изменится

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 14:16
Подоляк об угрозах
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, попытка провести псевдореферендумы является "ассиметричным и никчемным" ответом на контрнаступление Украины. Он отметил, что в юридическом смысле подобные мероприятия являются "полным нонсенсом", который не будет иметь никаких последствий.

"Референдумы" — это скорее театральное шоу внутреннего обихода, которое должно создать для Z-сообщества впечатление света в конце тоннеля. "Мы еще не начинали", "мы еще не воевали", "вот как начнем" — из той же оперы. Банальная попытка отсрочить собственное поражение. Хотя бы в информационном пространстве", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины и союзников псевдореферендумы не изменят ничего, а Донецк, Луганск, Херсон и Крым остаются территориями Украины, которая ведет оборонную войну легитимными и законными действиями. 

"На поле боя со стороны России ничего не изменится. Всем, чем могла воевать Россия, она уже воюет. Всем, чем мог походить Кремль, он уже походил. Все виды конвенционального оружия были использованы. Другие фантазии — не более чем успокоительное для российского Z-сообщества и попытка выиграть время, убегая от объективной реальности", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский предупредил Россию: Псевдореферендумы закроют любую возможность переговоров 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война псевдореферендум михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 