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США об аннексии юга Украины: Нам известен следующий шаг России – ответим быстро и строго

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 11:27
США об аннексии юга Украины: Нам известен следующий шаг России – ответим быстро и строго - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Соединенные Штаты обещают, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, действовать "быстро и строго", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины. Об этом предостерегли страну-оккупанта в американском посольстве в Киеве.

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Там отметили, что Вашингтону "известен следующий шаг России" – то, что захватчики закладывают основу для аннексии временно оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины.

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"Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", – предупредили Москву в Госдепартаменте.

Неделю назад в Совнацбезе США заявили, что Россия "будет наказана" за попытку аннексии.

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Евгений Пилипенко
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