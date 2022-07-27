США об аннексии юга Украины: Нам известен следующий шаг России – ответим быстро и строго
Соединенные Штаты обещают, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, действовать "быстро и строго", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины. Об этом предостерегли страну-оккупанта в американском посольстве в Киеве.
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Там отметили, что Вашингтону "известен следующий шаг России" – то, что захватчики закладывают основу для аннексии временно оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины.
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"Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", – предупредили Москву в Госдепартаменте.
Неделю назад в Совнацбезе США заявили, что Россия "будет наказана" за попытку аннексии.
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии на юге.
- Аналитики США полагают, что Россия, вероятно, также хочет аннексировать и Харьковскую область или по крайней мере ее часть.
- 23 июля в Пентагоне заявили, что США могут увеличить поставки оружия Украине, чтобы помешать аннексии.
- 24 июля посла США в Киеве Бринк спросили о реакции США, если РФ продолжит аннексию; сказала – хотим "поднять цену".
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