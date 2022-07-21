Разведка о заявлениях Лаврова: Россия готовит почву для аннексии юга Украины
Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины. Об этом на брифинге заявил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
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По его словам, на первом этапе полномасштабного вторжения России в Украину картинка в информационном поле РФ была построена на боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, ведь Москва заявляла о "помощи" террористам ЛДНР.
"Любых упоминаний о наступлении на Киев, оккупацию части юга Украины в информационном пространстве России не было", — сказал Скибицкий.
По его словам, заявление Лаврова означает, что Кремль "создает почву для решения статуса временно оккупированных территорий на юге" через проведение псевдореферендума или прямой аннексии оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
"Каким будет этот процесс, увидим. Сейчас в Москве идут активные дискуссии, как сделать более "прозрачным" для мирового сообщества этот процесс. Одним из элементов является раздача российских паспортов. Они готовят международное сообщество к псевдореферендуму. Это основной сценарий", — сказал замглавы ГУР.
20 июля Лавров заявил, что география целей РФ расширилась – и теперь она хочет захватить не только Донбасс, но также Херсонскую, Запорожскую области и "ряд других территорий".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова Лаврова заявил: основы географии главе МИД РФ объяснят ракетные системы HIMARS и дальнобойная артиллерия.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Лавров подтвердил: Россия хочет крови, а не переговоров.
- А вот и реакция США: говорят, ничего нового, Путин и так врал все время.
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