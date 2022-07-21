"Путин врал все время". США отреагировали на слова Лаврова о целях России вне Донбасса

Россия с самого начала была нацелена на захват больших территорий Украины, а не только Донбасса, как об этом говорил российский диктатор Владимир Путин. В таком ключе глава Пентагона Ллойд Остин и спикер Госдепа Нед Прайс отреагировали на брифингах на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы расширении целей Москвы на войне.

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Вчера Лавров заявил, что география целей РФ расширилась – и теперь она хочет захватить не только Донбасс, но также Херсонскую, Запорожскую области и "ряд других территорий".

Остин в ответ напомнил, что США и раньше озвучивали реальные цели Путина. По словам главы Пентагона, российский диктатор неоднократно говорил, что проводит ограниченную операцию с сосредоточением на Донбассе, однако "его действия доказали обратное".

"И мы это знали – не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие (чем захват Донбасса. – Ред.) амбиции. И Лавров только что подтвердил это. Это не удивительно ни для кого, кто был частью этого или даже наблюдал за этим удаленно. Может быть, это сюрприз для россиян, которым Путин все это время врал", – сказал глава Пентагона.

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Прайс отметил: США буквально на днях предупреждали о планах России аннексировать новые территории Украины, а заявление Лаврова лишь еще больше демонстрирует, что Москва движется к аннексии.

Спикер Госдепа подчеркнул, что Россия ведет войну за территориальные завоевания, о чем США предупреждали еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также отметил, что слова Лаврова резонируют с недавним заявлением Путина, который утверждал, что РФ и Украина были на грани мира еще в марте, но Киев якобы от него отказался.

"Мы знаем, что это ложь. И Лавров в своих комментариях, я думаю, привел еще одно доказательство того, что эти претензии совершенно беспочвенны. Украина всегда стремилась к дипломатическому урегулированию этого конфликта… Именно Россия снова и снова закрывала дверь, точнее, никогда не открывала двери для настоящей дипломатии", – подытожил Прайс.

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Марк Сировой

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