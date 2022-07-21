Война находится в ключевой фазе. Россия допустила ряд просчетов – глава Пентагона

Война России и Украины находится в ключевой стадии, при этом РФ допустила ряд просчетов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии четвертой встречи Рамштайн по военной помощи Украине.

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"Вы знаете, это критическая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и безотлагательна. Россия думает, что сможет пережить Украину и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов", – сказал он.

По словам Остина, российский диктатор Владимир Путин постоянно переоценивал военную мощь России и недооценивал две вещи: силу свободных людей, которые борются за свою страну, и волю международного сообщества поддерживать их.

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Он заверил, что партнеры Украины едины в своей поддержке и твердо придерживаются обязательств.

"Пока бушует эта борьба, Контактная группа (формата Рамштайн. – Ред.) и дальше будет находить инновационные способы, чтобы продолжить нашу долгосрочную поддержку смелых мужчин и женщин из ВСУ. И мы будем адаптировать нашу помощь, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны", – добавил он.

20 июля на встрече Рамштайн Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.

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Марк Сировой

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