Резников на встрече "Рамштайн" озвучил три приоритета Украины

Министр обороны Алексей Резников в своем выступлении на встрече в формате "Рамштайн" отметил три приоритета Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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1. Укрепление mission oriented approach. Украина попросила коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии.

Одна из них – разблокировка украинских портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. "Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов", – написал Резников.

2. Необходимость систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц, отметил Резников. По его словам, требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей.

3. Активизация усилий по обеспечению прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.

СПРАВКА. Сервис поддержки логистических операций LOGFAS (Logistic Functional Area Services) – интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Резников также отметил, что ряд стран на встрече прямо заявили, что "никакой усталости от войны в Украине нет и не будет", общая позиция участников Рамштайна – поддерживать Украину на пути к победе.

По словам министра, партнеры понимают важность своевременности поставок.

Также от подчеркнул, что многие партнеры готовы обучать украинских военных, что создаст условия для увеличения объемов поддержки.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн" сказал, что партнеры будут продолжать предоставлять Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий. По его словам, 12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время. Также будут предоставлены две батареи ПВО NASAMS.

Резников заявил, что относительно новых поставок вооружения Украина и партнеры, по договоренности, "держат интригу" — сначала их "ощутит" враг на поле боя.

Вадим Ребрина

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