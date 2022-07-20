Резников на встрече "Рамштайн" озвучил три приоритета Украины
Министр обороны Алексей Резников в своем выступлении на встрече в формате "Рамштайн" отметил три приоритета Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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1. Укрепление mission oriented approach. Украина попросила коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии.
Одна из них – разблокировка украинских портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. "Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов", – написал Резников.
2. Необходимость систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц, отметил Резников. По его словам, требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей.
3. Активизация усилий по обеспечению прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.
Резников также отметил, что ряд стран на встрече прямо заявили, что "никакой усталости от войны в Украине нет и не будет", общая позиция участников Рамштайна – поддерживать Украину на пути к победе.
По словам министра, партнеры понимают важность своевременности поставок.
Также от подчеркнул, что многие партнеры готовы обучать украинских военных, что создаст условия для увеличения объемов поддержки.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн" сказал, что партнеры будут продолжать предоставлять Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий. По его словам, 12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время. Также будут предоставлены две батареи ПВО NASAMS.
- Резников заявил, что относительно новых поставок вооружения Украина и партнеры, по договоренности, "держат интригу" — сначала их "ощутит" враг на поле боя.
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