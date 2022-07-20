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Резников: По новому вооружению держим с партнерами интригу, его сначала "ощутит" враг

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 22:07
Резников: По новому вооружению держим с партнерами интригу, его сначала
Алексей Резников (Скриншот видео Свобода слова на ICTV/Youtube)

Относительно новых поставок вооружения Украина и партнеры, по договоренности, "держат интригу" — сначала их "ощутит" враг на поле боя. Об этом, подводя итоги четвертой встречи в формате "Рамштайн", заявил глава Минобороны Алексей Резников.

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"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя", – написал Резников.

Он отметил, что позитивным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

По словам Резникова, в очередном пакете помощи от США, который планируют объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

Он отметил, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и HIMARS.

  • Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн" сказал, что партнеры будут продолжать предоставлять Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий. По его словам, 12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время. Также будут предоставлены две батареи ПВО NASAMS.
Вадим Ребрина
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Алексей Резников вооружение рамштайн HIMARS
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