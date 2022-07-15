ПВО. Украине обещали не две системы, а две батареи NASAMS, но не быстро – Воздушные силы

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, а не две системы, как сообщалось ранее. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью НВ.

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"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", – сказал Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, для обнаружения целей и для обслуживания комплексов", – сказал спикер командования ВС ВСУ.

Он отметил, что мощности производителей не безграничны, и поставка систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину "не быстрый процесс".

"Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня", – сказал Игнат.

СПРАВКА. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Батарея NASAMS третьего поколения включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах, а также трехколесную высокомобильную пусковую установку.

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Наталия Медведева

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