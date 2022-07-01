Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, который вошли в новый пакет американской помощи, "существенно усилят" противовоздушную оборону Украины. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Он поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за объявленный сегодня пакет помощи в сфере безопасности, "который включает очень мощные системы NASAMS – зенитно-ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону".

"Мы очень много работали ради такой поставки... Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров. Для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это необходимо. Делаем все, чтобы сломить преимущество оккупантов", – сказал Зеленский.

1 июля Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн. Вооруженные Силы Украины получат от США дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, до 150 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре контрбатарейных радара.

Вадим Ребрина

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